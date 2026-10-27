У Канаді прем’єр Квебеку Поль Сен-П’єр Пламондон заявив, що уряд в Оттаві відхилив його прохання виступити на саміті ЄС—Канада в Монреалі, який відкривається в четвер. Новий сепаратистський уряд провінції звинуватив федеральну владу в усуненні Квебеку від обговорення домовленостей, які можуть стосуватися його повноважень, повідомляє Politico Europe.

Суперечка навколо участі Квебеку

Міністерка юстиції Квебеку Марі-Клод Сарразен заявила, що Оттава відмовила Пламондону в можливості звернутися до учасників саміту. За її словами, у вересні федеральна влада також відхилила прохання попереднього уряду Квебеку провести прийом на полях зустрічі.

Пламондон назвав це рішення проявом серйозної неповаги. Він заявив, що Оттава радше хотіла б, аби він подавав коктейль із креветок на заході, ніж виступав на ньому.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкинув твердження про виключення Квебеку з процесу. Він сказав, що Пламондон сам відмовився від запрошення на вечерю учасників саміту в четвер, а федеральна влада тричі консультувалася з делегацією Квебеку щодо угоди з Європейським Союзом. Офіс Карні також повідомив виданню, що на вечерю запросили всіх прем’єрів канадських провінцій.

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Питання компетенції провінцій

За даними видання, ранні проєкти спільної декларації передбачають домовленість щодо цифрової торгівлі та угоду, яка дозволить Європейському інвестиційному банку фінансувати канадські проєкти у сфері критично важливих мінералів. Частина таких питань, зокрема природні ресурси, належить до компетенції провінцій.

Сарразен заявила, що Квебек матиме останнє слово щодо домовленостей у сферах його юрисдикції. Вона послалася на доктрину Жерена—Лажуа 1965 року, яка передбачає можливість для провінції вести міжнародні відносини в галузях, що Конституція Канади відносить до повноважень провінцій.

Лідер сепаратистської партії «Квебекський блок» у федеральному парламенті Ів-Франсуа Бланше також заявив, що його прохання бути присутнім на саміті відхилили. Водночас генеральна делегатка Квебеку в Брюсселі Елен Дренвіль повідомила, що федеральні та провінційні посадовці створили спільні робочі групи для реалізації результатів саміту.

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