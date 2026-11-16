Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив про намір скоротити кількість міністерств у країні. Міністерство клімату та енергетики він назвав першим відомством, яке планують ліквідувати, повідомляє LSM English.

Наразі в Латвії діють 12 міністерств. Кулбергс сказав у ранковій програмі Latvijas Radio «Labrīt», що їхню кількість скоротять. Він також зазначив, що до складу уряду можуть увійти не лише політики, а й люди не з політики.

Безпартійний міністр оборони

Безпартійний Райвіс Мелніс уже погодився продовжити роботу на посаді міністра оборони. Раніше його кандидатуру висувала політична сила «Нова єдність», яку Кулбергс не запросив до урядової коаліції.

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Виключення «Нової єдності» з коаліції також порушує питання про наступника Байби Браже на чолі Міністерства закордонних справ.

Окремий міністр для великих проєктів

Голова парламентської фракції «Об’єднаного списку» та чинний міністр фінансів Маріс Кучинскіс повідомив агентству LETA, що обговорюють створення посади міністра з особливих завдань. Такий посадовець, за його словами, міг би опікуватися великими проєктами, зокрема проблемним інфраструктурним проєктом Rail Baltica.

Кучинскіс заявив, що Міністерство транспорту, яке нині відповідає за Rail Baltica, не має достатніх можливостей для вирішення питань цього проєкту. Коаліція «Об’єднаного списку» та Національного об’єднання має 51 місце зі 100 у Сеймі Латвії.

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