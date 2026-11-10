Прем’єр Латвії закликав переглянути бюджетні видатки на €600 млн — LSM English

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс на спеціальній пресконференції заявив про необхідність негайно переглянути бюджетні видатки загальним обсягом 600 млн євро. Упродовж чотирьох років держава, за його словами, має заощадити 3 млрд євро, повідомляє LSM English.

Можливі напрями економії

Кулбергс наголосив, що держава не може витрачати більше, ніж має у своєму розпорядженні, тому потрібно шукати способи скорочення видатків. Серед потенційних джерел економії він назвав виплати, пов’язані з відпусткою, та виплати у зв’язку з непрацездатністю, на які щороку витрачають близько 1 млрд євро.

Прем’єр також запропонував переглянути податкові пільги. У Латвії їх налічується понад 200, а загальна вартість таких послаблень становить 2,5 млрд євро на рік. На його думку, державна підтримка має бути більш адресною. Як приклад Кулбергс навів щомісячну сімейну виплату у 25 євро на дитину, яку, на його думку, варто надавати сім’ям із меншими фінансовими можливостями.

Видатки та фінансова ситуація

Ще одним напрямом для перегляду він назвав заходи «зеленої угоди», на реалізацію яких потрібно 2,9 млрд євро. Кулбергс зазначив, що не всі такі заходи обов’язково слід реалізовувати. Він також вказав на можливість оптимізації державних закупівель і чисельності працівників державного управління.

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За оцінкою прем’єра, у приватному секторі кількість робочих місць зменшилася, тоді як у державному управлінні вона не змінилася. Кулбергс заявив, що роль держави в економіці потрібно скорочувати.

Прем’єр повідомив, що державний борг Латвії зріс до 46% валового внутрішнього продукту. За його словами, реальне економічне зростання за останні десять років становило 15%, тоді як значну частину приросту ВВП забезпечили інфляція та підвищення вартості життя.

Кулбергс прогнозує, що 2028 рік може бути особливо складним через завершення великих програм фінансування Європейського Союзу. Він також попередив, що країнам Балтії потрібно спільно домагатися більшої фінансової підтримки ЄС для проєкту Rail Baltica, інакше Латвія не зможе дозволити собі його фінансування.

Генеральний аудитор Едгарс Корчагінс, який також виступив на пресконференції, запропонував реформувати управління державними капітальними товариствами, активізувати боротьбу з тіньовою економікою та виробити чіткі правила залучення іноземних працівників. Він також вказав на можливість використання коштів, накопичених на рахунках окремих державних компаній і не потрібних їм для поточної діяльності чи інвестицій.

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