Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам звинуватив ізраїльську армію у використанні школярів у пропагандистських цілях після того, як військові зайшли до державної школи в ліванському місті Дебель на півдні країни. Він заявив, що залучення учнів до такого заходу порушує їхні права та захищений статус навчальних закладів, повідомляє Anadolu Agency.

Реакція прем’єра Лівану

Салам заявив, що окупаційна сила не має права використовувати ліванських дітей, щоб, за його словами, виправдовувати окупацію або демонструвати владу над населенням півдня країни. Він також пообіцяв продовжувати підтримку жителів Дебеля, а також сусідніх Рмейша й Айн-Ебеля, зокрема підтримувати їхній зв’язок із державними інституціями Лівану.

Окремо ліванський прем’єр закликав створити за підтримки ООН механізм для збереження міжнародної присутності на півдні Лівану після завершення мандата Тимчасових сил ООН у Лівані 31 грудня 2026 року. За його словами, це має забезпечити гуманітарний доступ між селами та рештою країни до завершення окупації, повернення переміщених мешканців і відновлення державної влади в усій країні.

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Відео зі школи

Раніше представниця ізраїльської армії Елла Вавея опублікувала у соцмережі X відео до Дня незалежності Лівану. Вона повідомила, що відвідала державну середню школу Дебеля та зустрілася з ліванськими учнями.

Дебель розташований у районі Бінт-Джбейль на території, яку агентство описує як окуповану Ізраїлем; ізраїльська армія називає її «зоною безпеки», що простягається вглиб Лівану до 10 кілометрів. Ізраїльські атаки на півдні Лівану, за даними агентства, тривають із 2 березня, попри досягнуту в червні за посередництва США рамкову домовленість між Ліваном та Ізраїлем. Вона передбачає безпекові заходи, зокрема виведення ізраїльських сил із районів, які вони займають, і розгортання там ліванської армії.

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