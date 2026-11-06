Прем’єр Малайзії Анвар Ібрагім не підтримав сплату штрафу Разаку — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що не підтримує рішення партії Об’єднана малайська національна організація (UMNO) сплатити штраф у 50 млн рингітів колишнього прем’єр-міністра Наджиба Разака. Як повідомляє Channel NewsAsia, глава уряду наголосив, що це не повинно створювати враження, ніби корупцію, пов’язану з мільярдами рингітів, можна просто проігнорувати.

Позиція прем’єра

Ібрагім сказав журналістам, що сплата штрафу є рішенням і справою UMNO, однак особисто він із ним не погоджується. За його словами, малайзійці мають дотримуватися твердих моральних принципів у протидії зловживанню владою та корупції.

Коаліція Пакатан Харапан, яку очолює Ібрагім, керує Малайзією разом з UMNO в уряді національної єдності.

Сплата штрафу та домашній арешт

Генеральний секретар UMNO Асіраф Ваджі Дусукі 6 листопада підтвердив, що партія сплатила штраф Разака у Високому суді Куала-Лумпура. За його словами, кампанія зі збору пожертв «Фонд солідарності Наджиба Разака», розпочата 18 вересня, зібрала достатньо коштів для виплати.

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Сплата штрафу була однією з умов умовного помилування, наданого 18 вересня королем Малайзії султаном Ібрагімом Султаном Іскандаром. Воно дозволяє Разаку відбувати решту строку під домашнім арештом до 23 серпня 2028 року за певних умов. Адвокат Разака Мухаммад Фархан Мухаммад Шафі заявив, що після виплати Високий суд видав постанову про домашній арешт.

Колишній депутат від Демократичної партії дії Тоні Пуа закликав провести аудит зібраних пожертв. Він заявив, що перевірка Банку Негара Малайзії та Малайзійської антикорупційної комісії була б важливою для встановлення законності походження коштів.

Разак очолював уряд Малайзії у 2009–2018 роках і перебуває у в’язниці з 2022 року. Його засудили за сімома пунктами обвинувачення у справі про 42 млн рингітів, що належали SRC International — колишній дочірній структурі державного фонду 1Malaysia Development Berhad. У 2024 році Рада з помилувань скоротила його строк ув’язнення з 12 до шести років і зменшила штраф із 210 млн до 50 млн рингітів. Разак заперечує неправомірні дії.

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