Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені, Китай, закликав змінити всю багатосторонню систему. Вона має відображати нову епоху більшої впевненості та рішучості, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до рівного ставлення

Ібрагім закликав розвинені економіки надати країнам із ринками, що формуються, і державам, що розвиваються, ширші можливості долучатися до глобального економічного зростання. За його словами, епоха колоніалізму й імперіалізму минула, а менші країни та економіки, що розвиваються, мають отримувати повагу, гідність і рівне ставлення.

Малайзійський прем’єр також сказав, що державам не слід нав’язувати іншим власні позиції чи внутрішню ситуацію. Натомість, за його словами, варто зосередитися на торгівлі та інвестиціях, які зрештою приносять користь людям.

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Саміт у Шеньчжені

Дводенний саміт АТЕС розпочався в середу в Шеньчжені, у провінції Гуандун. У ньому беруть участь лідери та представники 21 економіки-члена об’єднання. Зустріч проходить під гаслом «Процвітати й разом здобувати майбутнє».

Серед названих учасників — Владімір Путін, представник держави-агресора Росії, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Анвар Ібрагім. Президент США Дональд Трамп також, як очікується, прибуде до Шеньчженя для зустрічей.

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