Прем’єр-міністерка Мелоні скликала нараду через погрози школам Італії — ANSA English

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скликала на 16:00 11 листопада нараду в Палаццо Кіджі в Римі через погрози вибухами у школах сотень італійських міст. На зустрічі планують оцінити ситуацію та скоординувати необхідні дії.

Заява угруповання

Підставою для скликання наради стали погрози проросійського угруповання, яке виступає проти жінок. Воно заявило, що нібито заклало вибухові пристрої у школах у сотнях міст країни. Про це повідомляє ANSA.

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Учасники наради

За даними джерел у Палаццо Кіджі, у нараді візьмуть участь віцепрем’єр і міністр транспорту Маттео Сальвіні, віцепрем’єр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні, міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі та міністр оборони Гвідо Крозетто.

Також на зустріч запрошені секретар уряду Альфредо Мантовано, високопосадовці розвідувальних служб і Національного агентства кібербезпеки.

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