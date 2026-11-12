Прем’єр-міністр Бернем заявив про можливу взаємовигідну угоду з ЄС — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні заявив, що Сполучене Королівство та Європейський Союз можуть укласти взаємовигідну угоду. Він виступив напередодні саміту ЄС—Велика Британія, на якому Лондон розраховує домовитися про тісніші відносини з Євросоюзом.

За словами Бернема, нова домовленість могла б більше відповідати тому Brexit, за який, на думку виборців, вони голосували у 2016 році. Він додав, що фактичний вихід Британії з ЄС виявився значно жорсткішим, ніж очікували люди, та наголосив: угоду ще не укладено, а наступні сім днів переговорів можуть бути складними.

Пакет домовленостей

На двосторонньому саміті сторони сподіваються підписати угоди щодо продовольства й напоїв, системи торгівлі викидами та схеми молодіжної мобільності. Як повідомляє The Guardian, суттєвою перешкодою залишається питання плати за навчання для студентів із країн ЄС.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Євросоюз заявляв, що домовленості щодо продовольства й напоїв та торгівлі викидами можуть не набути чинності без угоди, за якою європейські студенти у Британії платитимуть за навчання за внутрішніми тарифами. Бернем назвав майбутні домовленості пакетною угодою, однак не відповів прямо, чи погоджується з таким зв’язком.

Наступний етап співпраці

Британські та європейські посадовці також обговорюватимуть порядок денний наступного етапу перезавантаження відносин, який, як очікується, буде зосереджений на спільному міграційному пакті. Він може передбачати співпрацю правоохоронних і прикордонних органів, візи для гастрольних музикантів та взаємне визнання кваліфікацій.

Велика Британія, за даними видання, прагне отримати доступ до бази даних Eurodac з відбитками пальців шукачів притулку, а також до Шенгенської інформаційної системи SIS. Вона містить дані про розшукуваних осіб, зниклих людей і викрадені речі.

Читай нас у