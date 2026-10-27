Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді звільнив главу розвідки — Asharq Al-Awsat

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді у понеділок звільнив Хаміда аль-Шатрі з посади керівника національної розвідки. До призначення нового очільника служби глава уряду тимчасово виконуватиме ці обов’язки, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Тимчасове керівництво службою

Аль-Шатрі обіймав посаду керівника національної розвідки з 19 грудня 2024 року. Тоді його призначив прем’єр-міністр Мухаммед Шіа ас-Судані.

Причини кадрового рішення та інформацію про можливого наступника аль-Шатрі видання не наводить.

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Кар’єра Хаміда аль-Шатрі

Хамід аль-Шатрі народився в південній іракській провінції Ді-Кар. У січні 2021 року він став генеральним директором розвідки та боротьби з тероризмом у Міністерстві внутрішніх справ Іраку.

У листопаді 2021 року аль-Шатрі призначили заступником керівника Служби національної безпеки. Згодом він очолив цю службу та перебував на посаді до липня 2023 року, після чого його перевели до дорадчої структури з питань національної безпеки.

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