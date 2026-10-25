Прем’єр-міністр Нетаньягу опублікував ШІ-зображення ядерного вибуху — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю опублікував у своєму офіційному Instagram ШІ-згенероване зображення ядерного вибуху над густонаселеним містом. На ілюстрації видно велику грибоподібну хмару та охоплені вибухом будівлі; місто в дописі прямо не назвали, однак воно схоже на Тель-Авів, повідомляє Jerusalem Post.

Заява перед виборами

Публікація з’явилася за два дні до виборів в Ізраїлі, призначених на 27 жовтня. Нетаньягу заявив, що Іран та його союзники становлять для країни екзистенційну загрозу, а безпека Ізраїлю залежить від результатів голосування.

Прем’єр також закликав громадян відкласти суперечки та зосередитися на тому, що він назвав завершенням роботи в Ірані. Він стверджував, що ситуація стала небезпечнішою через загрозу з боку Ірану та «осі зла».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція опозиції

Голова партії «Демократи» Яїр Голан розкритикував допис Нетаньягу в соцмережі X. Він заявив, що прем’єр опублікував зображення атомної бомби над Тель-Авівом, і звинуватив його оточення у втраті контролю напередодні виборів.

Лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот також засудив публікацію. Він назвав її черговим використанням страху у виборчій кампанії та заявив, що Нетаньягу, на його думку, не досяг цілей війни проти Ірану.

Читай нас у