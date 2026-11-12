Прем’єр-міністр Нетаньягу провів безпековий брифінг для Айзенкота — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Яшар», депутат Кнесету Гаді Айзенкот у четвер зустрівся з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу для дипломатичного та безпекового брифінгу. У зустрічі в канцелярії глави уряду також узяв участь військовий секретар прем’єра, повідомляє Jerusalem Post.

Запит на регулярні брифінги

Зустріч відбулася після неодноразових запитів Айзенкота щодо безпекових брифінгів. Раніше він заявляв, що йому відмовляли в таких брифінгах, та закликав обережно ухвалювати рішення у сфері безпеки, поки уряд працює як тимчасовий.

У середу Айзенкот звернувся до Галі Бахарав-Міари з проханням втрутитися і забезпечити регулярні брифінги від Нетаньягу щодо поточної оцінки загроз. Лідер «Яшар» пояснював потребу в них необхідністю ефективного нагляду, належного процесу ухвалення державних рішень і захисту безпекових інтересів.

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Переговори про коаліцію

За законом прем’єр-міністр має щонайменше раз на місяць проводити безпековий брифінг для лідера опозиції. Айзенкот просив про такі зустрічі, оскільки нового очільника опозиції офіційно не призначили на заміну Яїру Лапіду під час коаліційних переговорів.

Після виборів 27 жовтня новий уряд досі не сформували через політичний глухий кут між блоком Нетаньягу та силами, які прагнуть його замінити. Президент Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати наступний уряд: для цього він має 28 днів від неділі та може попросити продовження ще на 14 днів. Канцелярія прем’єра заявила, що всі урядові рішення ґрунтувалися лише на міркуваннях безпеки й ухвалювалися у повній координації з безпековими структурами.

Зустріч також відбулася на тлі повідомлень про нове напруження між Нетаньягу та начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еялем Заміром щодо можливого відновлення воєнних дій проти Ірану.

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