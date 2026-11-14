Прем’єр-міністр Нетаньягу закликав Айзенкота до уряду єдності — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 14 листопада закликав голову партії «Яшар» Гаді Айзенкота приєднатися до формування уряду національної єдності. Він назвав такий формат «урядом надії» та пов’язав свій заклик із виходом депутатів Об’єднаного списку із зали під час виконання державного гімну Ізраїлю «Ха-Тіква» на церемонії присяги 26-го Кнесету.

Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на відеозвернення Нетаньягу, оприлюднене в X. За його словами, депутати фракції РААМ на чолі з Мансуром Аббасом залишилися стояти під час виконання гімну.

Заклик до переговорів без умов

Нетаньягу заявив, що його зустріч з Айзенкотом у четвер зміцнила переконання у потребі коаліції за участю всіх партій, які визнають Ізраїль державою єврейського народу. Зустріч, присвячена питанням безпеки та дипломатії, тривала понад дві години; на ній був присутній військовий секретар прем’єра.

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Очільник уряду запропонував Айзенкоту відмовитися від спроб сформувати альтернативну коаліцію та розпочати переговори без попередніх умов. Він також закликав відкласти політичні розбіжності й домовитися, зокрема, щодо військового призову за участю представників харедім.

Формування коаліції після виборів

Президент Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати наступний уряд після виборів 27 жовтня. Раніше партія «Яшар» скасувала заплановані коаліційні переговори з «Лікудом» після виступу Нетаньягу на церемонії присяги Кнесету, звинувативши прем’єра у роз’єднувальній риториці.

Нетаньягу також заявив, що, за його оцінкою, Іран знову працює над відновленням ядерної програми, та назвав це екзистенційною загрозою для Ізраїлю. Він стверджує, що вузький уряд або коаліція, яка спирається на прихильників тероризму, не зможе відповісти на ці виклики, тоді як уряд національної єдності здатен забезпечити безпеку країни.

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