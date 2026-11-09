Прем’єр-міністр Пакистану Шаріф доручив посилити допомогу Газі — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що доручив Міністерству закордонних справ країни використати всі можливі засоби для термінового посилення гуманітарної допомоги сектору Гази. Про це він повідомив після сильних дощів, які затопили десятки тисяч наметів, де живуть переміщені палестинці, повідомляє Dawn.

Затоплені намети та звернення по допомогу

За даними урядового медіаофісу Гази, за 12 годин через негоду затопило щонайменше 70 тисяч наметів. Це торкнулося десятків тисяч переміщених людей; повідомляли також про травмованих, водночас про загиблих не заявляли. Дощі та підтоплення, за інформацією місцевої влади, також змивали тимчасові укриття.

Служба цивільної оборони Гази отримала 1 500 звернень по допомогу від переміщених мешканців. Представники муніципальних служб і цивільної оборони заявили, що не можуть упоратися з наслідками негоди через дефіцит пального та пошкодження техніки. Вони також стверджують, що під час ізраїльського наступу було знищено сотні машин, зокрема бульдозери та техніку для відкачування води.

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Заява глави уряду Пакистану

Шаріф назвав фотографії із Гази болісними та заявив, що діти не мають куди піти й потерпають від голоду та сильного холоду. Він написав у соцмережі X, що доручив МЗС використати всі можливі засоби для термінового посилення гуманітарної допомоги.

Пакистанський прем’єр також висловив занепокоєння тим, що він назвав продовженням незаконних дій Ізраїлю з обмеження базової гуманітарної допомоги палестинцям у Газі. Шаріф засудив те, що назвав порушеннями режиму припинення вогню та міжнародного права.

У таборі з наметами в місті Газа люди намагалися ремонтувати укриття, укріплювали їх піском і виводили дітей із затоплених наметів. Мешканка Гази Ольфат Магдуб розповіла, що матраци намокли, тому людям доводиться спати на землі. Інший житель, Рафік Гаттас, заявив про нестачу брезенту, наметів та допомоги.

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