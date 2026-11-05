Прем’єр-міністр Південної Кореї не очікує суттєвих змін у відносинах зі США — Korea Herald

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Сон Сук заявила, що не очікує суттєвих змін у відносинах Сеула зі США після поразки Республіканської партії президента Дональда Трампа на проміжних виборах цього тижня. Про це повідомляє Korea Herald.

Оцінка виборів у США

За словами Хан Сон Сук, Демократична та Республіканська партії США вважають союз між Південною Кореєю і Сполученими Штатами важливим. Тому, на її думку, істотних змін у двосторонніх відносинах не відбудеться.

Прем’єр-міністр також зазначила, що перемога демократів на виборах була сильнішою, ніж очікували.

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Дипломатична стратегія

Хан Сон Сук зробила заяву під час засідання спеціального комітету Національних зборів з бюджету та рахунків, відповідаючи на запитання законодавця щодо результатів американських виборів.

Вона сказала, що окремі аспекти слід детально проаналізувати, а деякі потребують додаткових заходів. За її словами, відповідні міністерства Південної Кореї вже розглядають питання, пов’язані з подальшою дипломатичною стратегією Сеула у відносинах із Вашингтоном.

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