Прем’єр-міністр Санчес розпочав кампанію з переобрання в Севільї — Politico Europe

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер офіційно розпочав у Севільї кампанію з переобрання напередодні голосування 29 листопада. Він звернувся до прихильників Соціалістичної партії в Андалусії — регіоні, який упродовж десятиліть був її політичною опорою.

Як повідомляє Politico Europe, Санчес виступив перед натовпом прихильників із партійними та андалузькими прапорами. Під час заходу демонстрували відео, де прем’єр читає вірші андалузького поета і драматурга Федеріко Гарсії Лорки, якого франкістські сили вбили 1936 року.

Втрата політичної опори

Соціалісти контролювали регіональний уряд Андалусії та багато найбільших міст регіону протягом 36 років. Їхнє правління завершилося 2018 року після падіння підтримки та низки корупційних скандалів, що дозволило правоцентристській Народній партії взяти владу в регіоні.

Президент Андалусії Хуанма Морено, який обіймає посаду з 2019 року, здобув переконливу перемогу на виборах 2022 року, а також отримав найбільше голосів на дострокових виборах цього року. Його успіх у регіоні посилив позиції поміркованого крила Народної партії на загальнонаціональному рівні.

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Кандидат від соціалістів до Конгресу від Севільї Франсіско Тоскано заявив, що партія досі вважає Андалусію своєю опорою. Регіон є найбільш населеною автономною спільнотою Іспанії та обирає 60 із 350 депутатів парламенту в Мадриді.

Опитування в Андалусії

Водночас останнє опитування GAD3 показує перевагу Народної партії над соціалістами у більшості андалузьких провінцій, зокрема в Севільї. Раніше партія Санчеса ніколи не програвала загальні вибори в цій провінції.

У матеріалі зазначається, що до усунення соціалістів від влади 2018 року призвели невдоволення безробіттям, проблемами в роботі державних послуг і корупційними справами за участю високопосадовців регіону. Політолог Університету Гранади Анхель Касорла сказав, що велика рецесія виявила проблеми, які залишалися невирішеними попри попередній розвиток Андалусії.

За словами Касорли, соціалісти також мають поколіннєву проблему: молодші ліві виборці слабше ототожнюють себе з партією та регіональним керівництвом минулих років. Тоскано визнав недоліки в управлінні партії в останні роки, проте висловив сподівання, що виборці Андалусії підтримають соціалістів у виборі між прогресивним курсом Санчеса та консервативною хвилею, яку він бачить у світі.

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