Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф розкритикував владу PTI у Хайбер-Пахтунхві — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф на зустрічі парламентської групи Пакистанської мусульманської ліги — Наваз у Хайбер-Пахтунхві, що відбулася в Ісламабаді, розкритикував управління провінцією партією PTI. Як повідомляє Dawn, він поставив під сумнів прозорість використання коштів, доступних провінційній владі, та їхнє спрямування на добробут населення.

Претензії до PTI

За словами Шаріфа, PTI перебуває при владі в Хайбер-Пахтунхві 13 років. Він згадав обіцянки партії збудувати сотні дамб, розвивати сонячну енергетику, а також відкривати лікарні, університети й школи.

Прем’єр-міністр запитав, скільки нових університетів і лікарень збудували в провінції, чи покращилася система охорони здоров’я та які послуги фактично отримали жителі. Він також порушив питання про можливу корупцію під час реалізації цих планів.

Шаріф заявив, що, на його думку, більшість жителів територій від Пешавара до Кохістану й Хазари, а також півдня провінції вважають, що влада PTI мало зробила для задоволення їхніх базових потреб.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безпека та переговори

Глава уряду також заявив, що влада Хайбер-Пахтунхви отримала сотні мільярдів рупій за спеціальним механізмом Національної фінансової комісії для боротьби з тероризмом. Він запитав, скільки проєктів Safe City започаткували у провінції та скільки коштів спрямували на посилення Контртерористичного департаменту.

На думку Шаріфа, якби уряд провінції витратив 80 млрд рупій на зміцнення поліції та інших правоохоронних органів, вони були б краще підготовлені до безпекових викликів.

Він також згадав переговори представників PTI, Пакистанської народної партії та PML-N, які, за його словами, тривали 48 годин. Шаріф заявив, що проєкт домовленостей був готовий до підписання, однак схвалення тодішнього головного міністра провінції Сохаїла Афріді не надійшло. За словами прем’єра, федеральна влада тепер змушена розглядати запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління у Хайбер-Пахтунхві.

Читай нас у