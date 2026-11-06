Прем’єр-міністр Туск розкритикував PiS під час дебатів у Сеймі — Interia

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі під час дебатів щодо ініційованого партією «Право і справедливість» (PiS) вотуму недовіри міністру внутрішніх справ і адміністрації Марціну Кервінському. Глава уряду захистив міністра та розкритикував опозицію.

Заява Туска в Сеймі

Як повідомляє Interia, Туск звернувся до політиків PiS, які називають останні події навколо Конституційного трибуналу державним переворотом. За його словами, він вважає такі заяви гротескними, а поведінку опозиції — вже не смішною, а сумною.

Прем'єр також заявив, що найближчим часом опозиційні політики побачать, як громадяни оцінюють їхні дії.

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Захист Кервінського

Туск пов'язав вимоги PiS щодо відставки Кервінського з рішеннями міністра після вступу на посаду. За словами прем'єра, для представників партії Кервінський став важкою для сприйняття постаттю, оскільки почав, як висловився Туск, «витягувати злочинців», зокрема тих, хто намагався сховатися «в найтемнішій норі».

У цьому контексті глава польського уряду згадав Мацея Вонсіка та Маріуша Камінського. Туск заявив, що вони добре знають, про що він говорить.

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