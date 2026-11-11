Прем’єр-міністр Туск запросив президента Навроцького до Сопота — Polsat News

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час урочистостей з нагоди Національного дня незалежності у Щецині запросив президента Кароля Навроцького разом із дружиною, родиною та дітьми до свого дому в Сопоті. Як повідомляє Polsat News, глава уряду запропонував зустрітися перед Святвечором, поділитися облатком і поговорити.

Запрошення на розмову

Туск зазначив, що вони з Навроцьким мали зустрітися, а він певний час чекав на запрошення. Прем’єр сказав, що вирішив не чекати довше та запросив президента до себе додому.

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За словами Туска, його квартира невелика, однак для двох політиків знайдеться місце за кухонним столом. Він запропонував поговорити як поляк із поляком і заявив, що Польща варта розмови та солідарності польок і поляків. Також глава уряду закликав, аби жоден поляк не піднімав руки на іншого поляка.

Урочистості у Щецині

Туск взяв участь у відзначенні Національного дня незалежності Польщі у Щецині. Він був присутній на церемонії хрещення та підняття прапора на поромі Bursztyn Unity, а під час промови звернувся із запрошенням до президента.

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