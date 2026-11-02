Прем’єр Міннс заявив про ризик втрати робочих місць — The Guardian

Прем’єр австралійського штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс попередив, що ймовірне нове підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії може призвести до втрати робочих місць і закриття підприємств. Він також заявив, що федеральний уряд і штати мають стримувати витрати, аби послабити тиск на економіку.

Як повідомляє The Guardian, ринки очікують п’ятого підвищення ставки у 2026 році. Якщо її збільшать до 4,85%, це буде найвищий рівень за 18 років. Рішення Резервного банку Австралії щодо готівкової ставки очікують у вівторок.

Заклик стримувати витрати

Міннс назвав можливе рішення регулятора складним та наголосив, що його наслідки для економіки Нового Південного Уельсу будуть значними. Відповідаючи на запитання про вплив державних видатків на інфляцію, він сказав, що всі мають зробити свій внесок.

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Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз і скарбник Джим Чалмерс підтвердили, що наступне оновлення бюджету в середині фінансового року міститиме пакет заощаджень. Водночас уряд вказує на міжнародні чинники, зокрема війну в Ірані, як на причину підвищення цін.

Реакції політиків і профспілок

Міністр довкілля Мюррей Вотт захистив державні видатки, заявивши, що інфляційний тиск має глобальний характер і не зник би навіть за нульового бюджету Австралії. Представниця Лейбористської партії Таня Пліберсек сказала, що заплановані заощадження будуть відчутними, але не зашкодять домогосподарствам.

Генеральна секретарка Австралійської ради профспілок Мелісса Доннеллі на акції біля штаб-квартири Резервного банку в Сіднеї заявила, що працівники не витримають ще одного підвищення ставки. Керівниця Австралійської ради соціальних служб Кассандра Голді закликала регулятор не підвищувати ставку та вжити заходів для зниження вартості житла, енергії і медичних послуг, які люди оплачують самостійно.

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