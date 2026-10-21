Прем’єр Нетаньягу: наступний міністр оборони має бути з Лікуду — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що наступний міністр оборони країни має представляти його партію «Лікуд». В інтерв’ю Jerusalem Post він так відповів на запитання про прагнення міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра обійняти цю посаду.

Кандидата не назвали

Нетаньягу не уточнив, кого саме бачить на посаді очільника оборонного відомства. Він також висловив сподівання знову сформувати уряд із нинішніми партнерами по коаліції, наголосивши, що політику такого уряду визначатиме «Лікуд».

Заява пролунала напередодні виборів, призначених на 27 жовтня. Нетаньягу сказав, що в разі здобуття щонайменше 61 місця у 120-місцевому Кнесеті він сформує уряд і визначить його принципи. Першим із них він назвав відмову від створення палестинської держави.

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Умови для інших партій

За словами Нетаньягу, інші політичні сили зможуть приєднатися до уряду, якщо погодяться з його принципами. Серед них він назвав статус Ізраїлю як національної держави єврейського народу за дотримання прав меншин, безпекову доктрину, вільний ринок і розширення мирних домовленостей.

Нетаньягу також заявив, що очікує можливостей для укладення нових угод з арабськими країнами, однак не назвав потенційних партнерів. Окремо він засудив насильство поселенців проти палестинців, назвавши такі дії порушенням закону та такими, що шкодять Ізраїлю за кордоном.

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