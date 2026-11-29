Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та голова партії «Яшар» Гаді Айзенкот у неділю зустрілися в Тель-Авіві для переговорів про формування коаліції. Зустріч відбулася після пропозиції Нетаньягу створити уряд національної єдності з почерговим перебуванням політиків на посаді глави уряду, повідомляє France 24.

Пропозиція про ротацію прем’єрства

Нетаньягу заявив у соцмережах, що готовий відкласти суперечності та погодитися, аби Айзенкот першим обійняв посаду прем’єр-міністра, тоді як сам він став би альтернативним прем’єром. Айзенкот відповів, що готовий протягом наступних 24 годин оцінити, наскільки серйозно партія «Лікуд» налаштована на справжню єдність.

За даними партії Айзенкота, переговори в міністерстві оборони в Тель-Авіві мали початися з брифінгу щодо безпекової ситуації в Ізраїлі. Раніше Айзенкот доручив своїй центристській партії «Яшар» вести коаліційні консультації з «Лікудом», хоча до цього очікувалося, що він спробує сформувати уряд із силами, які виступають проти Нетаньягу.

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Вибори без більшості

Парламентські вибори наприкінці жовтня не дали більшості жодному з двох головних політичних блоків. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд. Він раніше заявляв, що оголосить про створення нового кабінету до 6 грудня, не використовуючи можливість 14-денного продовження терміну.

Айзенкот намагався зібрати коаліцію для усунення Нетаньягу, однак стикався із запереченнями щодо опори на арабо-ізраїльські партії та необхідністю компромісів із ультраортодоксальними силами. У п’ятницю він звинуватив «Лікуд» у затягуванні переговорів задля проведення нових виборів, а наступного дня заявив, що партія не відповіла на його детальну пропозицію.

Інші опоненти Нетаньягу розкритикували ідею ротаційного прем’єрства. Юссеф Джабарін, лідер «Об’єднаного списку», заявив, що уряд Нетаньягу має піти. Колишній прем’єр-міністр і співголова центристської партії «Беяхад» Яїр Лапід назвав пропозицію Нетаньягу черговою спробою обману.

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