Тимчасовий прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот домовилися провести в неділю переговори щодо формування уряду національної єдності. Зустріч запланована на 10:00 за місцевим часом у готелі Dan Accadia в Герцлії, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву партії «Лікуд».

Переговори в Герцлії

За даними «Лікуду», Нетаньягу та Айзенкот узгодили зустріч під час телефонної розмови. Сам Айзенкот і його партія не коментували оголошення про домовленість.

Раніше того ж дня Айзенкот запросив Нетаньягу та його команду до готелю в Герцлії на вечірні переговори. Це сталося після того, як Нетаньягу заявив про готовність погодитися на ротацію на посаді глави уряду.

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Пропозиція щодо ротації

Згідно з пропозицією, Айзенкот мав би першим обійняти посаду прем’єр-міністра, а Нетаньягу на початковому етапі працював би альтернативним прем’єр-міністром. Айзенкот заявив, що переговори мають ґрунтуватися на докладній політичній пропозиції, яку він передав Нетаньягу попередньої неділі через приватний канал, створений на прохання Нетаньягу.

Лідер «Яшар» також зазначив, що досі не отримав відповіді на питання, порушені в цій пропозиції. Його початковий мандат на формування уряду спливає 6 грудня. Айзенкот може одноразово попросити президента Іцхака Герцога продовжити цей термін на 14 днів.

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