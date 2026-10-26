Прем’єр Нетаньягу заявив про готовність Трампа діяти проти Ірану — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу напередодні виборів заявив, що президент США Дональд Трамп готовий вжити заходів проти Ірану, лише якщо він збереже владу. У телевізійному виступі ввечері 25 жовтня Нетаньягу також наголосив на підтримці Трампа у своїй передвиборчій кампанії.

Підтримка Трампа

Як повідомляє Channel NewsAsia, Трамп у дописі в соцмережах закликав голосувати за Нетаньягу та заявив, що необхідно завершити розпочате. За даними видання, Трамп і Нетаньягу спільно розпочали війну проти Ірану в лютому.

Нетаньягу сказав, що президент США може вжити дій, які остаточно усунуть іранську загрозу. Він також заявив, що доручив ізраїльській розвідці «Моссад» та Армії оборони Ізраїлю домогтися повалення іранського режиму, оскільки вважає це єдиним способом покласти край загрозі.

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі у відповіді на запит заявила, що Іран перебуває у складному економічному та військовому становищі, а блокада зберігатиметься. Водночас вона зазначила, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів у Сполучених Штатах, запланованих на 3 листопада.

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Вибори в Ізраїлі

Головний опонент Нетаньягу, колишній начальник Генерального штабу Гаді Айзенкот, назвав Трампа справжнім другом Ізраїлю та висловив упевненість, що той співпрацюватиме з будь-яким лідером, якого оберуть громадяни.

Голосування у вівторок стане першими ізраїльськими виборами після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Опитування, за даними Channel NewsAsia, вказують, що партія «Лікуд» Нетаньягу може втратити місця, а його коаліція правих, ультраправих та ультраортодоксальних партій — позбутися вузької більшості. Водночас ані Айзенкот, ані інші опозиційні сили не мають очевидного шляху до усунення Нетаньягу від влади.

Нетаньягу також оприлюднив згенеровані штучним інтелектом матеріали про Іран, зокрема зображення грибоподібної хмари над Тель-Авівом. Айзенкот звинуватив прем’єра у кампанії залякування, брехні та погрозах.

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