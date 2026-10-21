Прем’єр Нетаньягу залучив рабина, щоб Вінтер знявся з виборів — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до рабина Елі Садана з проханням переконати лідера правої партії «Амха Ісраель» Офера Вінтера знятися з парламентських виборів, призначених на 27 жовтня. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльську газету Yedioth Ahronoth.

За даними видання, Нетаньягу разом із міністром фінансів і лідером партії «Релігійний сіонізм» Бецалелем Смотричем відвідав передвійськову академію «Бней Давид» у поселенні Елі на окупованому Західному березі Йордану. Там вони зустрілися із Саданом, який має близькі стосунки з Вінтером.

Побоювання щодо голосів правих

Співрозмовники газети в академії стверджують, що Нетаньягу і Смотрич показали рабину результати останніх опитувань. Вони заявили, що участь кількох невеликих партій може коштувати місць правому блоку, а опозиція краще скоординувала свої сили після виходу з перегонів лідера партії «Кахоль-Лаван» Бенні Ганца.

Вінтер у відеозверненні, опублікованому Yedioth Ahronoth, звинуватив Нетаньягу та Смотрича у спробі тиску. «Народ Ізраїлю хоче іншої політики», — сказав він. Політик наголосив, що його партія пропонує альтернативу нинішньому керівництву правого табору, засновану на відповідальності, визнанні помилок та об’єднанні ізраїльтян, і продовжить участь у виборах до кінця.

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Опитування перед голосуванням

Минулого тижня Давіді Бен-Ціон, восьмий кандидат у списку Вінтера, відкликав свою кандидатуру. За даними газети, це сталося після тиску з боку близьких до Смотрича людей і рабинів Західного берега. Бен-Ціон пояснив рішення побоюваннями, що партія не подолає виборчий бар’єр у 3,25% дійсних голосів і голоси її прихильників не будуть представлені в Кнесеті.

12 жовтня Вінтер заявив, що Нетаньягу нестиме відповідальність за провал правого блоку, якщо його партія не подолає виборчий бар’єр. Заклики до Вінтера знятися з перегонів посилилися після виходу Ганца, який представники правого табору вважають чинником посилення позицій опозиції.

Опитування суспільного мовника KAN, оприлюднене в неділю, дало блоку Нетаньягу 51 місце зі 120, тоді як блок лідера партії «Яшар» Ґаді Айзенкота отримував 52 мандати. Жоден із блоків не набирав необхідних для більшості 61 місця. За тим самим опитуванням, Айзенкот випереджав Нетаньягу в рейтингу підтримки на посаду прем’єр-міністра — 43% проти 35%.

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