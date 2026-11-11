Прем’єр Нетаньягу заперечив блокування поставок до Гази — The Hindu

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув звинувачення у тому, що Ізраїль затримує ввезення зимових товарів до Сектора Гази. Заява пролунала на тлі погіршення умов у палестинському анклаві: сильні дощі цього тижня затопили тимчасові намети.

Заява Нетаньягу

Нетаньягу заявив, що Ізраїль не несе відповідальності за становище палестинців у наметових таборах, які постраждали від сильних зимових повеней. Про це повідомляє The Hindu.

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Звинувачення на адресу ХАМАС

За словами ізраїльського прем'єра, відповідальність лежить на палестинському угрупованні ХАМАС, яке, як він стверджує, відмовляється роззброїтися. Нетаньягу назвав роззброєння умовою угоди, про яку оголосив Дональд Трамп.

Також глава уряду Ізраїлю стверджував, що ХАМАС захоплює гуманітарну допомогу та використовує її у військових цілях. Ці заяви Нетаньягу прозвучали у відповідь на звинувачення Ізраїлю в затримці ввезення зимових поставок до Гази.

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