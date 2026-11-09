Прем’єр Норвегії Стьоре не очікує значного прориву в Абу-Дабі — Politico Europe

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що не очікує значного прориву від переговорів представників України, США та Росії — держави-агресора, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати. В інтерв’ю Politico Europe він назвав зустріч проміжним етапом і висловив сподівання на швидке продовження діалогу.

Можливі теми переговорів

За словами Стьоре, сторони потенційно можуть обговорювати припинення вогню в Чорному морі для безпечного перевезення зерна, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, заморожування лінії фронту та заходи зі зміцнення довіри, зокрема обмін полоненими. Окремо опрацьовувалося питання гарантій безпеки, які мали б запобігти новому нападу Росії.

Норвезький прем’єр зазначив, що поки не бачить ознак справжньої готовності російського лідера володимира путіна до мирної угоди. Водночас він вважає, що направлення російської делегації до Абу-Дабі свідчить принаймні про готовність сісти за стіл переговорів. За словами Стьоре, відсутність результату також матиме для Росії свою ціну.

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Контакти з Кремлем і роль Європи

27 жовтня Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб провели з путіним 90-хвилинну телефонну розмову. Глава уряду Норвегії назвав бесіду професійною та раціональною, наголосивши, що російський лідер не читав співрозмовникам лекцію про слов’янську історію, як стверджували деякі повідомлення.

Стьоре захистив прямі контакти з Кремлем, пояснивши, що війна відбувається в Європі й європейські країни мають доносити Москві причини своєї підтримки України. Він також висловився за визначення представника або групи представників, які передаватимуть спільні позиції Європи президенту США Дональду Трампу та путіну.

Прем’єр Норвегії наголосив, що питання європейської архітектури безпеки не повинні ставати частиною переговорів про завершення російської війни проти України. За його словами, Росія не може вирішувати, де може або не може бути НАТО.

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