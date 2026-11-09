Прем’єр Норвегії Стьоре не радить Британії обирати норвезьку модель — Politico Europe

В Осло прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре порадив Британії не наслідувати норвезьку модель відносин із Європейським Союзом. Як повідомляє Politico Europe, він заявив, що не рекомендував би цей формат Лондону через суттєві відмінності між економіками двох країн.

Участь у ринку без права голосу

Норвегія з населенням 5,6 млн осіб входить до єдиного ринку ЄС через Європейську економічну зону, але не є повноправною державою-членом Євросоюзу. Тому Осло не має права голосу щодо торговельних правил блоку.

Стьоре визнав, що така система має очевидний демократичний дефіцит. Водночас, за його словами, норвезькі парламенти з 1995 року вважали її прагматичним і прийнятним способом взаємодії з ЄС. Прем’єр додав, що не бачить, аби Британія чи Канада могли діяти так само.

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Додаткові домовленості з Брюсселем

Глава норвезького уряду зазначив, що участі в єдиному ринку недостатньо: Норвегія також мала підписати зі Брюсселем 100 додаткових угод у сферах клімату, студентів, безпеки та інших питань. За його словами, після Brexit британські знайомі запитували його про норвезький шлях, однак він застерігав, що тим, хто залишив ЄС через надмірний вплив Брюсселя, не варто обирати цей варіант.

Енді Бернем заявляв, що в довгостроковій перспективі хоче повернення Британії до ЄС. Пізніше цього місяця він планує обговорити можливості поліпшення торговельних умов на саміті з лідерами ЄС. Стьоре наголосив, що Британія має знайти власне рішення, але припустив стратегічну співпрацю Британії, Канади та Норвегії у космічній галузі й у ланцюгах постачання рідкісноземельних мінералів.

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