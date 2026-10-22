Прем’єр Пакистану доручив опрацювати запуск прямих рейсів до Мальдів — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф в Ісламабаді заявив, що доручив опрацювати запуск прямих авіарейсів між Пакистаном і Мальдівами. Про це він сказав 22 жовтня на Пакистано-мальдівському бізнес-форумі за участю президента Мальдів Мохамеда Муїззу, повідомляє Dawn.

Оцінка можливості польотів

Шариф наголосив, що між Мале та пакистанськими містами Ісламабад і Карачі наразі немає прямих рейсів. Він доручив Міністерству цивільної авіації оперативно підготувати техніко-економічне обґрунтування, щоб визначити можливості для організації першого польоту до Мале.

За словами прем’єра, рейс може бути організований Pakistan International Airlines або іншою пакистанською авіакомпанією. Перший рейс планують організувати для туристів і представників ділової спільноти.

Шариф також повідомив, що доручив авіаційному відомству запросити делегацію з Мальдів і спільно сформувати план початку авіасполучення між двома країнами якомога швидше. За його словами, після повернення Муїззу до Мале Пакистан планує відправити туди делегацію урядовців і бізнесменів упродовж приблизно тижня.

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Торгівля та морське сполучення

Прем’єр Пакистану окремо звернув увагу на необхідність прямого морського сполучення. За його словами, для досягнення торговельних цілей потрібен надійний графік прямих перевезень із Карачі або Гвадара до Мале.

Посилаючись на дані міністра торгівлі Пакистану Джама Камаля Хана, Шариф заявив, що обсяг торгівлі між Пакистаном і Мальдівами становить близько 13 млн доларів. Він сказав, що країни домовилися збільшити цей показник до 200 млн доларів протягом наступних двох років.

Президент Мальдів Мохамед Муїззу назвав морську логістику економічно важливою для острівної держави та закликав судноплавні, портові й логістичні компанії обох країн вивчити можливість прямих комерційно життєздатних маршрутів.

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