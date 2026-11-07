Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у столиці країни Ісламабаді доручив відповідальним органам підготувати чітку дорожню карту переходу до повністю цифрової платіжної системи. Документ має містити конкретні терміни та цільові показники для просування безготівкової економіки по всій країні.

Цифрові платежі та доступ до інтернету

Під час наради щодо реалізації урядової ініціативи Шаріф назвав розвиток цифрових платежів одним із пріоритетів влади та заявив, що ця робота вже дає позитивні результати. Як повідомляє The Express Tribune, прем'єр також закликав забезпечити доступ до інтернету в усій країні та зробити технології доступнішими для населення.

Окремо глава уряду доручив без зволікань розглядати скарги користувачів цифрових платіжних сервісів. Він також закликав розвивати безготівкові розрахунки між покупцями й продавцями через ініціативу Raast QR Code.

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Міністерствам і державним відомствам доручили повністю виконувати план переходу до безготівкової економіки. Влада також має провести медійну кампанію, щоб заохотити споживачів оплачувати рахунки за електроенергію та газ за QR-кодами, надрукованими на платіжках.

Реформа органу підтримки експорту

На іншій нараді Шаріф схвалив модернізацію Управління розвитку торгівлі Пакистану, або TDAP. Реформа має сприяти зростанню експорту, виходу місцевих товарів на світові ринки та приведенню промисловості, зокрема малого й середнього бізнесу, у відповідність до експортних стандартів.

Прем'єр доручив створити повну екосистему для експорту сільськогосподарської продукції, включно з усім ланцюгом створення вартості, а також залучати до TDAP кваліфікованих працівників на прозорій конкурсній основі. Запропонований пакет змін передбачає впорядкування мандата органу до восьми ключових функцій, оновлення його керівної структури, цифрові платформи та інструменти штучного інтелекту. Реформи мають повністю запрацювати до середини наступного року.

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