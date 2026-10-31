Прем’єр Пакистану Шаріф прискорює проєкти в Гілгіт-Балтистані — The Hindu

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф доручив прискорити виконання федеральних проєктів розвитку в Гілгіт-Балтистані та забезпечити своєчасне виділення коштів. Відповідне доручення він дав під час наради в Ісламабаді, присвяченої перебігу робіт у регіоні, що межує з Китаєм, повідомляє The Hindu.

У нараді також узяв участь головний міністр Гілгіт-Балтистану Амджад Хуссейн. За даними державного радіо Пакистану, Шаріф наказав усунути перешкоди, які затримують реалізацію проєктів, а також налагодити координацію між відповідними установами.

Енергетика та цифрова інфраструктура

Учасники наради розглянули стан гідроенергетичних, інфраструктурних і сонячних проєктів. Прем’єр Пакистану окремо доручив якнайшвидше завершити спорудження сонячної електростанції потужністю 100 мегаватів, яку федеральний уряд започаткував для регіону.

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Крім того, обговорювали завершення фінансованого Китаєм енергетичного проєкту в Налтарі та розгортання цифрової інфраструктури. Шаріф закликав регулярно контролювати реалізацію проєктів, насамперед у сфері енергетики.

Позиція Індії

На нараді також представили звіт комітету, сформованого в липні за дорученням прем’єра. У ньому оцінюються виконання чинних федеральних проєктів, перешкоди для їх реалізації та заходи, потрібні для своєчасного завершення робіт.

Гілгіт-Балтистан має стратегічне значення через близькість до Китаю та розташування на маршруті Китайсько-пакистанського економічного коридору, який з’єднує китайський Сіньцзян із пакистанським портом Гвадар. Індія заявляє, що вся територія союзних територій Джамму і Кашмір та Ладакх, включно з Гілгіт-Балтистаном, є її невід’ємною частиною, і заперечує проти проєктів коридору на територіях, які, за позицією Нью-Делі, перебувають під незаконним контролем Пакистану.

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