Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф схвалив орієнтовну ціну пшениці на 2027 рік на рівні 4500 пакистанських рупій за маунд. Це на 1000 рупій більше за торішній показник у 3500 рупій, повідомляє The Express Tribune.

Запропонована ціна на 500 рупій нижча за рівень, якого вимагали фермери. Шехбаз Шаріф заявив, що підвищення має підтримати виробників, які стикаються зі зростанням виробничих витрат, цін на пальне та інфляційним тиском.

Підтримка фермерів

За словами прем’єра, рішення має стимулювати аграріїв сіяти пшеницю, зміцнити продовольчу безпеку країни, заохотити місцеве виробництво та стабілізувати аграрний сектор. Він також зазначив, що нова ціна має допомогти фермерам покрити виробничі витрати та отримати прийнятний прибуток.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Окремо міністр національної продовольчої безпеки Рана Танвір Хуссейн заявив, що Шехбаз Шаріф координуватиме роботу з провінціями для встановлення єдиної ціни на пшеницю. За його словами, федеральна влада зарезервувала 1 млн метричних тонн пшениці та доручила зберегти ці запаси.

Реформа тваринництва

Під час наради щодо реформ у секторі тваринництва Шехбаз Шаріф також схвалив реструктуризацію Ради з розвитку тваринництва та молочної галузі. Він доручив прозоро й виключно за заслугами обрати голову та членів органу, а також залучити до його роботи досвідчених фахівців приватного сектору.

Прем’єр доручив підготувати комплексний план повного викорінення ящуру з чіткими цілями, вимірюваними результатами та визначеними строками. Він також повідомив, що федеральний уряд створює в Ісламабаді підприємство для виробництва сучасних вакцин для тварин за власні кошти.

Читай нас у