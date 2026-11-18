Прем’єр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марепе під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, Китай, заявив, що закриття представництва Тайваню в його країні було непростим. Він сказав, що стикався з внутрішніми викликами, однак Папуа Нова Гвінея була налаштована рішуче, повідомляє Taipei Times.

Заява Марепе на зустрічі із Сі

Перед самітом Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва Марепе сказав Сі, що його країна сподівається сприяти зусиллям Китаю щодо «возз’єднання». Він також заявив, що Китай поважає суверенітет Папуа Нової Гвінеї, а його країна має повністю поважати суверенітет Китаю.

Сі Цзіньпін подякував Марепе за підтримку. Китайський президент заявив, що за його керівництва Папуа Нова Гвінея активно розвивала відносини з Китаєм і твердо дотримувалася принципу «одного Китаю».

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Реакція Тайваню та США

Раніше цього місяця Тайвань повідомив про закриття свого представництва в Папуа Новій Гвінеї та припинення закупівель скрапленого природного газу в країні. Тайванська сторона пояснила ці рішення тиском з боку Китаю.

Державний департамент США висловив занепокоєння цим кроком, назвавши його ще одним прикладом кампанії Пекіна із залякування Тайваню та його прихильників у світі. Папуа Нова Гвінея короткочасно підтримувала дипломатичні відносини з Тайбеєм у 1999 році, після чого відновила зв’язки з Китаєм.

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