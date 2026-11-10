Прем’єр Пашинян заявив про втрату інтересу Вірменії до ОДКБ — Al Jazeera

У Москві президент Російської Федерації — держави-агресора Володимир Путін головуватиме на засіданні Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку. Саміт відбудеться на тлі замороження участі Вірменії в ОДКБ та погіршення відносин Єревана з Кремлем, повідомляє Al Jazeera.

Вірменія заморозила участь у блоці в лютому 2024 року. Формально країна залишається членом ОДКБ, однак не бере участі в роботі організації, фактично бойкотуючи її після війни з Азербайджаном. Єреван звинуватив союзників у відсутності суттєвої підтримки під час конфлікту.

Позиція Єревана

5 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що інтерес його країни до ОДКБ вичерпався. Речник Кремля Дмитро Пєсков минулого тижня визнав, що Вірменія де-факто не бере участі в операціях організації, додавши, що подальший розвиток ситуації залежатиме від дискусій усередині блоку.

Під час війни 2020 року за Нагірний Карабах Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан не направили війська на допомогу Вірменії, хоча статут ОДКБ передбачає таку підтримку. Водночас Москва зберігає у Вірменії дві військові бази, де дислоковані тисячі військовослужбовців і прикордонників.

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Безпека Центральної Азії

Експерт New Eurasian Strategies Centre Руслан Сулейманов назвав безпекову ситуацію в Афганістані єдиним «реальним» пунктом порядку денного московського саміту. Російські посадовці цього року заявляли, що в Афганістані діють до 23 тисяч бійців понад 20 збройних угруповань.

Особливу загрозу, за словами Сулейманова, становить угруповання «Ісламська держава — Хорасан», яке діє в кількох афганських провінціях і активно вербує молодь із Центральної Азії, передусім із Таджикистану. Країни ОДКБ цього року посилили безпеку на афгансько-таджицькому кордоні завдовжки 1344 кілометри.

Паралельно держави Центральної Азії та Південного Кавказу розвивають інші формати військової взаємодії. Наприкінці вересня військові Узбекистану, Азербайджану й Туреччини проводили навчання в Нагірному Карабасі та на узбережжі Каспійського моря, а в жовтні 2025 року Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан провели спільні маневри.

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