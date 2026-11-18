Прем’єр-міністр німецької землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст виступив проти придбання виробника спеціальної хімії Evonik концерном BASF. У Дюссельдорфі він заявив, що промислове ядро компанії має залишитися в Північному Рейні-Вестфалії, повідомляє Der Spiegel.

Позиція влади землі

Вюст нагадав, що в Evonik працюють близько 11 тисяч людей. За його словами, для компанії вже затверджено план, який нині реалізують. Він також зазначив, що працівники Evonik мають значний дослідницький потенціал і компетенції, зокрема у сфері спеціальної хімії.

Штаб-квартира Evonik розташована в Ессені, а BASF — у Людвігсгафені в землі Рейнланд-Пфальц. Вюст заявив, що підтримує самостійний розвиток Evonik і «дуже скептично», за його словами, оцінює ідею поглинання компанії конкурентом.

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Пропозиція BASF і роль RAG-Stiftung

Остання пропозиція BASF становила 24 євро за акцію Evonik, що оцінювало компанію більш ніж у 11 млрд євро. Evonik наполягає на незалежності. Наприкінці жовтня компанія заявляла, що не веде переговорів із BASF про поглинання та зосереджена на стратегічному розвитку як незалежна компанія.

Важливу роль у можливій угоді може відіграти фонд RAG-Stiftung, якому належить 43% акцій Evonik. Землю Північний Рейн-Вестфалія в кураторії фонду представляє Вюст. Bloomberg із посиланням на обізнані джерела повідомляв, що BASF готує нову спробу придбати Evonik, намагається заручитися підтримкою ключових зацікавлених сторін і вивчає можливі додаткові поступки. За даними агентства, нова пропозиція може надійти протягом кількох днів.

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