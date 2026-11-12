Прем’єр Польщі Туск назвав питання Конституційного трибуналу вирішеним — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що питання щодо Конституційного трибуналу є вирішеним. Так він відреагував на дії Богдана Свєнчковського, який прибув до будівлі трибуналу та вимагав допустити його до роботи, заявляючи, що є президентом установи.

Як повідомляє RMF24, Туск, який у четвер перебував у Дубліні, сказав, що не переймається діями Свєнчковського. За словами прем’єра, Конституційний трибунал працюватиме та ухвалюватиме рішення, на які чекають громадяни.

Суперечка щодо керівництва трибуналу

30 жовтня представники групи суддів, обраних Сеймом нинішнього скликання, заявили, що найстарша за стажем суддя Анна Корвін-Пйотровська почала керувати Конституційним трибуналом. Вона також видала розпорядження про перерву у виконанні повноважень Свєнчковського та віцепрезидента трибуналу Бартломея Соханьського.

Свєнчковський назвав ці дії узурпацією. Він і Соханьський оскаржили розпорядження до Верховного суду Польщі. Спершу суд визнав себе некомпетентним розглядати скарги та передав справу Конституційному трибуналу як окремому органу судової влади.

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Рішення Верховного суду

Після оскарження цієї постанови Верховний суд скасував її та передав справу до Палати професійної відповідальності, яку очолює суддя Марія Щепанець. Того ж дня палата розглянула скарги й скасувала розпорядження про негайну перерву у виконанні повноважень Свєнчковського та Соханьського.

Корвін-Пйотровська у відповідь заявила, що можливі рішення Верховного суду не впливають на чинність перерви у виконанні повноважень, оскільки Конституційний трибунал і Верховний суд є автономними інституціями. За її словами, такі розпорядження може перевіряти лише дисциплінарний суд Конституційного трибуналу.

У четвер Свєнчковський прибув до трибуналу разом із Соханьським, Станіславом Пйотровичем та Ярославом Вирембаком. Він показав поліції постанову Верховного суду і вимагав допустити групу до будівлі. Свєнчковський також заявив, що звернеться до керівництва поліції з вимогою забезпечити виконання цього рішення.

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