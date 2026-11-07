Прем’єр Польщі Туск їде до Кракова після стрілянини — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск їде до Кракова після стрілянини в районі Головної ринкової площі міста. За даними RMF24, загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранень, серед них — двоє поліцейських.

Нарада служб у Кракові

Разом із Туском до столиці Малопольського воєводства їде міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський. Вони мають узяти участь у нараді служб, запланованій на 21:45.

Глава польського уряду висловив співчуття родинам і близьким жертв, подякував поліцейським, які діяли з ризиком для життя, та закликав політиків не використовувати трагедію у політичній боротьбі. Він також заявив, що всі обставини злочину буде з’ясовано.

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Затримання підозрюваного

Стрілянина сталася близько 15:00. За повідомленням видання, автомобіль на великій швидкості в’їхав на Головну ринкову площу Кракова. За свідченнями очевидців, у машині був замаскований чоловік, який почав стріляти по людях.

Перехожі тікали та ховалися в прилеглих кафе, ресторанах і брамах. Чоловіка затримали; за даними RMF24, це 25-річний поляк, якого доправили до лікарні. У його автомобілі поліція виявила багато одиниць зброї та боєприпаси.

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