Прем’єр Сент-Люсії сподівається на розширення стипендій Тайваню — Taipei Times

У Тайвані прем’єр-міністр Сент-Люсії Філіп П’єр під час зустрічі з президентом Тайваню Вільямом Лаєм у Тайбеї висловив сподівання на поглиблення співпраці між країнами, зокрема на розширення стипендіальних програм для студентів. Про це повідомляє Taipei Times.

Освітня співпраця

П’єр зазначив, що понад 400 молодих людей із Сент-Люсії вже отримали тайванські стипендії для здобуття вищої освіти. Він подякував Тайваню за допомогу з підготовкою фахівців, стипендіями та інфраструктурними проєктами.

Глава уряду також висловив сподівання, що до Тайваню приїжджатимуть більше лікарів, молодих науковців, студентів і фахівців із Сент-Люсії для навчання. Він додав, що країна розраховує на розширення стипендіальних програм і будівництво сучасного центру культури й креативних мистецтв.

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Клімат і торгівля

За словами П’єра, Тайвань і Сент-Люсія протягом 19 років дружніх відносин стикалися зі схожими викликами, зокрема з наслідками зміни клімату. Він згадав посуху в Сент-Люсії, пов’язану з Ель-Ніньйо, яка створила потребу в розвитку масштабної системи збору дощової води. Уряд країни також модернізує та диверсифікує сільське господарство, розвиває відновлювані й альтернативні джерела енергії.

Лай заявив, що офіційні й приватні контакти між двома країнами стали тіснішими протягом останніх двох років. Він повідомив, що наступного місяця в Сент-Люсії відбудеться 19-та тайвансько-сент-люсійська торговельна виставка: очікується участь понад 70 місцевих компаній поряд із тайванськими підприємствами. Президент також подякував П’єру за публічну підтримку заявки Тайваню на повноправне членство в ООН.

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