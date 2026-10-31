Прем’єр Шаріф створив комітет для фінансування залізниці — The Express Tribune

У Пакистані прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф створив комітет для формування плану фінансування другого етапу модернізації головної залізничної магістралі ML-I між Мултаном і Рохрі. Комітет, який очолює керівник Державного банку Пакистану, розглядає можливість використання земель Pakistan Railways як застави для залучення коштів у місцевих комерційних банках, повідомляє The Express Tribune.

Вартість першого етапу

Міністр залізниць Ханіф Аббасі повідомив Сенату, що модернізація першої 480-кілометрової ділянки між Карачі та Рохрі коштуватиме орієнтовно 2,1 млрд доларів. Остаточну вартість визначать після завершення детального інженерного проєктування, яке нині перебуває на фінальній стадії розгляду.

Будівництво планують розпочати в поточному фінансовому році після отримання необхідних погоджень, завершення фінансових домовленостей і закупівельних процедур. Очікуваний строк реалізації першої черги становить два з половиною роки. Загальна довжина магістралі ML-I, що з’єднує Карачі та Пешавар, становить 1872 кілометри.

Пакистан не зміг залучити від Китаю 8 млрд доларів із загальної оціночної вартості проєкту в 10 млрд доларів, хоча ML-I вважали єдиною стратегічно важливою ініціативою в межах Китайсько-пакистанського економічного коридору.

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Фінансування другої черги

Організація Frontier Works Organisation оцінила вартість другого етапу між Мултаном і Рохрі у 470 млрд пакистанських рупій за моделлю будівництва та подальшої оренди. За цією оцінкою, потреба в борговому фінансуванні становила близько 365 млрд рупій, а решту коштів організація запитала в уряду у формі гранту.

У межах цієї моделі Frontier Works Organisation має залучити до 80% вартості через кредити місцевих банків, а федеральний уряд — забезпечити щонайменше 20% фінансування. Після будівництва колію планують передати Pakistan Railways в оренду на 25 років, а право власності має перейти залізниці після завершення цього строку.

Стан колій і аварії

Міністерство залізниць також визнало, що 67% колій та 60% рухомого складу Pakistan Railways відпрацювали свій ресурс. У 2023–2025 роках на залізниці зафіксували 299 аварій, зокрема 241 сходження з рейок вантажних і пасажирських поїздів. У 2023 році сталося 84 інциденти, у 2024-му — 118, у 2025-му — 97; загалом зареєстрували 37 лобових зіткнень.

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