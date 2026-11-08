Прем’єр Шехбаз підвищив ліміт позик молоді до 25 млн рупій — The Express Tribune

У Пакистані прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф підвищив максимальний розмір індивідуальних позик за державними програмами молодіжного бізнесу та сільського господарства з 7,5 млн до 25 млн пакистанських рупій. Кредити мають надавати зі зручним графіком виплат, повідомляє The Express Tribune.

Фінансування програм

Рішення ухвалили на засіданні під головуванням Шехбаза Шаріфа, присвяченому видачі позик молоді та виконанню двох програм. На 2026–2027 фінансовий рік для цих цілей передбачили 292 млрд пакистанських рупій. За оцінкою, позики на таку суму зможуть отримати близько 266 700 молодих людей.

Прем’єр-міністр також розпорядився зарезервувати 30% позик для жінок, щоб підтримати їхню економічну самостійність і участь у підприємництві. Мінімальний вік заявників знизять із 21 до 18 років, аби молодь могла раніше розпочинати власну справу або займатися аграрною діяльністю.

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Підтримка заявників

Шехбаз Шаріф доручив Управлінню розвитку малих і середніх підприємств SMEDA надавати учасникам програм консультації щодо започаткування бізнесу, технічну підтримку та іншу допомогу. Влада також має провести загальнонаціональну інформаційну кампанію про доступні можливості.

За даними, озвученими на засіданні, від січня 2023 року позики отримали 581 341 молода людина, а загальна сума виданих коштів становила 313,9 млрд пакистанських рупій. Кількість отримувачів удесятеро перевищила показник попередніх десяти років.

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