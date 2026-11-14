Прем’єр Шлезвіг-Гольштейну Гюнтер знову очолить список ХДС — Der Spiegel

У Німеччині Християнсько-демократичний союз землі Шлезвіг-Гольштейн утретє висунув прем’єр-міністра Даніеля Гюнтера головним кандидатом на земельних виборах, що відбудуться 18 квітня 2027 року. За даними Der Spiegel, на партійному з’їзді в Ноймюнстері 53-річний політик отримав 239 голосів, або 96,76%. Сім учасників голосування висловилися проти, ще один утримався.

Третє висунення Гюнтера

Гюнтер очолює уряд Шлезвіг-Гольштейну з 2017 року. Він заявив, що ХДС прагне знову стати беззаперечно найсильнішою політичною силою на виборах і що не балотується заради гіршого результату, ніж минулого разу.

Політик також нагадав, що перед виборами 2022 року опитування за кілька тижнів до голосування теж не були сприятливими для партії. Тоді ХДС отримав 43,4% голосів і не добрав одного мандата до абсолютної більшості в земельному парламенті.

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Коаліція та опитування

Після виборів 2022 року ХДС у Шлезвіг-Гольштейні править у коаліції із «Зеленими». На з’їзді, де були близько 250 делегатів, Гюнтер сказав, що за результатом наступних виборів у північній землі стежитиме вся Німеччина. За його словами, попередні вибори порушили питання про силу демократичного центру.

Водночас улітку ХДС набрав 27% в опитуванні інституту Insa, проведеному на замовлення газети Bild.

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