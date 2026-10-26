Прем’єр штату звернувся до ICAC щодо проєкту на $15 млрд — ABC News Australia

Прем’єр Південної Австралії Пітер Малінаускас звернувся до антикорупційного органу штату ICAC із проханням оцінити механізми захисту дорожнього проєкту Torrens to Darlington в Аделаїді. Причиною стали повідомлення про те, що член байкерського угруповання поза законом міг намагатися виявити інтерес до компанії, яка мала виконувати роботи в межах проєкту та згодом була відсторонена від них, повідомляє ABC News.

Перевірка механізмів захисту

За словами Малінаускаса, уряд штату не має доказів того, що організована злочинність отримала доступ до проєкту. Водночас він попросив комісарку ICAC Емму Таунсенд розглянути можливість незалежної оцінки процедур закупівель та укладання контрактів.

Така оцінка може охопити запобіжники проти неналежного впливу, конфліктів інтересів і проникнення організованої злочинності. Уряд назвав звернення запобіжним кроком, покликаним не допустити, щоб кошти платників податків опинилися в руках злочинних структур. Рішення про проведення перевірки ухвалюватиме сама ICAC.

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Найбільший інфраструктурний проєкт штату

Транспортний коридор Torrens to Darlington у західних передмістях Аделаїди оцінюють більш ніж у $15 млрд. Його спільно фінансують уряд Південної Австралії та федеральний уряд, а сам проєкт називають найбільшим інфраструктурним у штаті.

Зверненню до ICAC передували заяви опозиції про можливу участь членів байкерських угруповань у роботах. Міністр інфраструктури і транспорту Джо Сзакач заявив, що влада штату не терпітиме злочинної поведінки, залякування чи насильства на своїх проєктах і має механізми для протидії таким ризикам.

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