У Швеції чинний консервативний прем’єр-міністр Ульф Крістерссон отримав підтримку Центристської партії для формування нового чотирипартійного уряду меншості. Парламент має проголосувати за його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра в понеділок, майже через три місяці після загальних виборів, повідомляє France 24.

Коаліція з чотирьох партій

До запропонованого Крістерссоном уряду мають увійти його партія «Помірковані», Центристська партія, Християнські демократи та Ліберали. Вищий орган ухвалення рішень Центристської партії підтримав цю конфігурацію 29 листопада, що забезпечило прем’єрові необхідну підтримку для голосування.

До нового кабінету не увійдуть «Шведські демократи», яких France 24 називає ультраправою партією. Вони підтримували уряд Крістерссона у 2022–2026 роках і мали значний вплив на політику, однак заявили, що не голосуватимуть проти його кандидатури.

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Меншість у парламенті

Після вересневих виборів лівоцентристська опозиція здобула 176 місць у парламенті, тоді як правий блок Крістерссона, до якого тоді входили «Шведські демократи», — 173. Переговори про створення нового уряду тривалий час залишалися заблокованими.

Якщо Крістерссона оберуть, його уряд матиме 136 мандатів — менше за 175, потрібних для парламентської більшості. Тож коаліції буде потрібна підтримка «Шведських демократів» для ухвалення частини законів. У Швеції діє система негативного парламентаризму: кандидата на посаду прем’єр-міністра затверджують, якщо проти нього не проголосує абсолютна більшість депутатів.

Лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон, яку Центристська партія донедавна підтримувала як кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, розкритикувала рішення центристів. Проти нього також виступила лідерка Лівої партії Ноші Дадгостар.

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