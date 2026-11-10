Прем’єр Швеції Крістерссон отримав ще тиждень на формування уряду — Cyprus Mail

У Швеції спікер парламенту Андреас Норлен надав прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону ще тиждень для спроб сформувати новий уряд. Попередній термін його мандата спливав у вівторок, однак Норлен повідомив, що проведе нові консультації з лідерами всіх партій і після цього оголосить подальші кроки. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Переговори правого блоку

Минулого тижня спікер доручив Крістерссону оцінити можливість формування кабінету після того, як ультраправа партія «Шведські демократи» відмовилася від вимог отримати міністерські посади. Це потенційно може полегшити Крістерссону переговори з Партією центру щодо підтримки правого блоку.

На вересневих виборах блок Крістерссона втратив більшість. Водночас лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон поки не здобула підтримки «Зелених», Лівої партії та Партії центру, необхідної їй для голосування щодо призначення прем’єр-міністеркою.

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Позиція Магдалени Андерссон

Андерссон у вівторок заявила, що попросила спікера надати їй нову можливість сформувати уряд, оскільки намагається забезпечити достатню кількість голосів. Вона також тисне на Ліву партію, щоб та відмовилася від вимоги увійти до складу уряду.

Партія центру заявила, що не погодиться на уряд за участю Лівої партії, проти якої лунали звинувачення в антисемітизмі. За даними видання, центристи можуть натомість проголосувати за правий варіант Крістерссона. Андерссон сказала агентству TT, що ситуація починає змінюватися, а опозиційні партії можуть знову зустрітися у вівторок або середу.

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