Прем’єр Сінгапуру Вонг закликав не уникати непопулярних рішень — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг на конференції правлячої Партії народної дії заявив, що урядування полягає не лише в пошуку балансу між конкуруючими інтересами, а й у готовності братися за політично складні питання. Він також застеріг від популізму та спрощених відповідей на проблеми, повідомляє Channel NewsAsia.

Відповідальність за рішення

Вонг, який також є генеральним секретарем Партії народної дії, виступив 25 жовтня на партійній церемонії нагородження та конференції. За його словами, правляча партія не може відмовлятися від складних рішень лише тому, що вони непопулярні, або обіцяти виборцям те, що вони хочуть почути, перекладаючи наслідки на майбутні покоління.

Як приклади питань, які владі доводилося розглядати без зволікань, він назвав житло, трудові ресурси та перегляд зарплат політиків. Вонг зазначив, що у випадку з політичними зарплатами політично простіше було б уникнути цього питання, однак він вирішив відкрито пояснити рішення в парламенті та взяти за нього відповідальність.

Енергетика та критика опозиції

Прем’єр також згадав про нещодавнє рішення Індонезії скоротити експорт газу до Сінгапуру. За його словами, країна готувалася до таких ризиків, інвестуючи в термінали скрапленого природного газу, що дають змогу імпортувати паливо з різних країн, а не залежати лише від трубопроводів.

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Сінгапур, додав Вонг, також вивчає потенціал ядерної енергетики як джерела чистішої електроенергії. Він наголосив, що занепокоєння щодо ядерної енергетики слід сприймати серйозно, але не варто відкидати цей варіант лише через його складність чи суперечливість.

Позиція правлячої партії

Вонг розкритикував опозиційну Робітничу партію, заявивши, що її підходи до житлової політики та іноземної робочої сили змінювалися залежно від політичної ситуації. На його думку, уряд має враховувати довгострокові наслідки та суперечливі потреби різних груп, а не пропонувати швидкі рішення.

Водночас прем’єр сказав, що готовність ухвалювати важкі рішення не означає переконаності влади у власній безпомилковості. Він закликав партію підтримувати зв’язок із громадянами, враховувати їхній досвід і коригувати політику, якщо вона не працює так, як передбачалося.

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