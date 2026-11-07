Прем’єр Тайваню Чо не контрасигнуватиме поправку про внески літніх — Taipei Times

Прем’єр-міністр Тайваню Чо Чжунтай не контрасигнуватиме поправку до Закону про добробут літніх людей, яка передбачає повну оплату центральним урядом внесків до системи національного медичного страхування для частини людей віком від 65 років. Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на речницю Кабінету міністрів Мішель Лі.

Витрати на рівні 40 млрд тайванських доларів

За оцінкою уряду, реалізація поправки коштувала б близько 40 млрд тайванських доларів щороку, або приблизно 1,22 млрд доларів США. Право на повне покриття страхових внесків мали б близько 80% жителів Тайваню віком від 65 років.

Лі заявила, що Кабінет міністрів вважає норму втручанням у його конституційні повноваження щодо формування політики та бюджету, оскільки вона зобов’язує уряд збільшити видатки. За її словами, це суперечить статті 70 Конституції Китайської Республіки та статті 91 Закону про бюджет.

Речниця також попередила, що додаткові витрати можуть скоротити фінансування програм догляду за літніми людьми, довгострокового догляду та інших соціальних програм. Вона додала, що зі старінням населення витрати зростатимуть, посилюючи фінансовий тиск на молодші покоління.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Допомога малозабезпеченим і політична суперечка

Ще одним застереженням уряду є те, що поправка скасовує обов’язок місцевої влади допомагати оплачувати медичні витрати, які не покриває страхування, літнім людям, що не можуть їх сплатити. За словами Лі, близько 66 тисяч осіб нині відповідають критеріям для такої допомоги.

Поправку схвалив парламент 60 голосами проти 39 за підтримки опозиційних партій Гоміньдан і Тайванської народної партії, які разом мають більшість. Відмова Чо стала дев’ятим випадком, коли ухвалений парламентом закон не набув чинності на тлі політичного протистояння між правлячою Демократичною прогресивною партією та опозицією.

Відповідно до статті 37 Конституції Китайської Республіки, президент потребує контрасигнації прем’єр-міністра для оприлюднення законів або видання указів. Опозиційні партії стверджують, що уряд мав би просити парламент переглянути законодавство, а не блокувати його через відсутність контрасигнації.

Читай нас у