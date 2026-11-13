Прем’єр Тасманії Рокліфф перепросив за наслідки допису — ABC News Australia

Прем’єр Тасманії в Австралії Джеремі Рокліфф перепросив за наслідки свого допису у Facebook про захід початкової школи Trevallyn. Він заявив, що шкодує про вплив ситуації на окремих людей, учителів і школи, але додав, що дотримується своїх очікувань щодо різдвяних святкувань, повідомляє ABC News Australia.

Допис стосувався перейменування шкільного заходу з Christmas on the Hill на End of Year Extravaganza. Рокліфф заявив, що знає про спроби прибрати всі згадки про Різдво зі святкувань наприкінці навчального року.

Дописи про шкільне свято

14 жовтня прем’єр опублікував допис, не назвавши ані школи, ані конкретних людей. Однак у коментарях та медіапублікаціях користувачі встановили, що йдеться про Trevallyn Primary School та виконувача обов’язків директора.

Як зазначає ABC News Australia, твердження Рокліффа про вилучення всіх згадок про Різдво було неправильним. Після хвилі онлайн-образ школі довелося залучити охорону, а виконувач обов’язків директора взяв відпустку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція освітян

Під час пресконференції Рокліффа знову запитали про ситуацію після того, як члени Австралійської освітньої спілки в Trevallyn Primary School ухвалили вотум недовіри прем’єрові. Профспілка назвала його допис неприйнятним і заявила, що не допускатиме політиків на шкільні заходи наприкінці року до вибачень прем’єра.

Асоціація директорів шкіл Тасманії також висловила обурення діями глави уряду штату. Водночас листування, оприлюднене в парламенті, показало, що в день публікації допису очільниця департаменту освіти Джинна Вебстер повідомила офісу Рокліффа: Різдво залишалося важливою частиною заходу. За її словами, школа не скасовувала Різдво, а прагнула поєднати усталені традиції з інклюзивним підходом для учнів і родин із різними переконаннями та обставинами.

Рокліфф заявив, що побачив лист лише наступного дня, але наполіг, що зміни до заходу все ж вносилися. Його початковий допис зібрав понад 2 тисячі коментарів, переважно на підтримку його позиції.

Читай нас у