Прем’єр Тасманії Рокліфф прийняв підвищення зарплати на 22% — ABC News Australia

В Австралії прем’єр Тасманії Джеремі Рокліфф почав отримувати повне підвищення зарплати на 22%, хоча раніше заявляв, що не прийматиме такої надбавки. Тепер усі парламентарі штату отримують винагороду за ставками, визначеними Тасманійською промисловою комісією, повідомляє ABC News.

Рішення після семирічного замороження

У червні 2025 року комісія постановила підвищити зарплати парламентарів на 22% після семирічного замороження оплати праці. Ліберали внесли до парламенту пропозицію скасувати це підвищення, однак у вересні її відхилили Лейбористська партія та вісім незалежних членів верхньої палати.

Після цього Рокліфф повідомив, що особисто погодиться лише на 3-відсоткове підвищення — на рівні запропонованої надбавки для державних службовців. Кілька інших представників лібералів також заявляли про намір отримувати лише 3%, тоді як більшість парламентарів одразу прийняли повну надбавку.

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Нова зарплата прем’єра

За словами Рокліффа, він понад рік отримував менше, ніж передбачало рішення комісії, а тепер усіх парламентарів привели до встановленої нею ставки. Річна зарплата прем’єра становить 369 000 доларів — майже на 68 000 доларів більше, ніж до рішення комісії.

Міністри Тасманії нині отримують 291 597 доларів на рік, а базова ставка для депутатів становить 171 527 доларів і, за даними ABC News, лишається найнижчою в країні. Рішення прийняти повну надбавку збіглося з планами уряду скоротити 1700 посад державних службовців до 2030 року для стримування видатків.

Профспілка працівників охорони здоров’я також розкритикувала запропоновані для медсестер підвищення зарплати на 3%, 2,75% та 2,5% протягом наступних трьох років. Міністерка охорони здоров’я Бріджит Арчер підтвердила, що також перейшла на повну ставку, додавши, що уряд продовжує переговори з профспілками медиків.

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