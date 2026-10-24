Прем’єр Таїланду Анутін не виключив розширення коаліції — Bangkok Post

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що не виключає можливості залучення третьої великої партії до урядової коаліції. За його словами, такий крок може бути розглянутий, якщо він відповідатиме національним інтересам, принесе користь громадянам і посилить стабільність уряду.

Про це глава уряду, який також обіймає посаду міністра внутрішніх справ, сказав у щотижневій програмі NBT. Як повідомляє Bangkok Post, Анутіна запитали про його відносини з партією Klatham та можливе розширення коаліції.

Умови для нового партнера

Анутін наголосив, що уряд має не лише працювати в інтересах країни, а й зберігати достатню політичну силу для втілення своїх рішень. Він зазначив, що в політиці можливі різні варіанти, однак рішення не повинні ухвалюватися заради задоволення інтересів окремої сторони.

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Прем’єр додав, що рішення залежатиме від політичної ситуації, потреби, готовності до співпраці та взаєморозуміння. Потенційного партнера також оцінюватимуть за його здатністю ефективно долучатися до роботи уряду.

Питання щодо партії Klatham

Коментуючи можливе об’єднання своєї партії Bhumjaithai з Klatham, яка має 58 місць, Анутін сказав, що обговорювати це передчасно, оскільки конкретної пропозиції немає. Він також не дав прямої відповіді на запитання, чи може підтримка уряду партією Klatham під час майбутнього вотуму недовіри відкрити їй шлях до коаліції.

За словами прем’єра, вотум недовіри є звичайною парламентською процедурою та конституційним правом опозиції. Він запевнив, що між двома основними партіями коаліції — Bhumjaithai, яка має 193 місця, та Pheu Thai із 74 місцями — немає проблем, а члени уряду ставляться одне до одного з повагою.

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