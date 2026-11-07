Прем’єр Таїланду наказав перевірити фонди після справи Goodness — Bangkok Post

У Таїланді прем’єр-міністр і міністр внутрішніх справ Анутін Чарнвіракул доручив Департаменту провінційної адміністрації перевірити благодійні фонди по всій країні. Рішення ухвалили на тлі звинувачень у можливому нецільовому використанні пожертв, зібраних Goodness Foundation, повідомляє Bangkok Post.

Перевірки фондів

Чарнвіракул розпорядився, щоб відомство вивчило діяльність фондів і вжило правових заходів проти тих, хто використовує пожертви для особистої вигоди або створює фонд як прикриття для іншої діяльності. За його словами, у Таїланді вже діють правила та санкції для осіб, які зловживають статусом фонду або не дотримуються його заявлених цілей.

Особливу увагу влада має приділити фондам, якими керують знаменитості. Прем’єр також заперечив політичне втручання у справу після появи повідомлення, в якому Панадда Вонгпхуді перепрошувала та заявляла про політичні мотиви переслідування. Він зазначив, що обвинувачені мають право пояснити свою позицію та захищатися, а уряд має забезпечити справедливість для всіх сторін.

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Ордери та фінансова перевірка

У четвер Кримінальний суд Таїланду видав ордери на арешт Панадди Вонгпхуді, відомої як Бум, та її чоловіка Атхіпа Анантавана, відомого як Гот. Вонгпхуді звинувачують у шахрайстві проти громадськості, відмиванні коштів і порушенні закону про комп’ютерні злочини. Її чоловікові закидають спільне відмивання коштів.

Розслідування підрозділу боротьби з економічними злочинами щодо фінансових операцій фонду раніше призвело до вилучення та замороження активів Вонгпхуді й близьких до неї людей, зокрема родичів. Постійний секретар Міністерства внутрішніх справ Унсіт Сампунтхарат повідомив, що Департамент провінційної адміністрації також подав заяву до поліції Нангленг.

За даними відомства, фонд через соцмережі збирав кошти на допомогу постраждалим від повеней на рахунок у Kasikornbank без дозволу, передбаченого Законом про контроль за збором пожертв 1944 року. Фонду дали час до вівторка, щоб подати фінансову звітність. Сампунтхарат зазначив, що за дотримання вимог щодо звітності відповідає вся рада фонду, а поліція має простежити рух коштів, щоб встановити можливих причетних до ймовірних правопорушень.

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