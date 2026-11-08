Прем’єр Таїланду заявив, що Google хоче збільшити інвестиції — Bangkok Post

Google розглядає можливість розширити інвестиції в Таїланді, заявив прем’єр-міністр країни Анутін Чарнвіракул. За його словами, це свідчить про довіру технологічної компанії до потенціалу Таїланду.

Як повідомляє Bangkok Post, Чарнвіракул обговорив із керівниками Google довіру інвесторів і перспективи розширення діяльності компанії в країні під час своєї щотижневої телевізійної програми.

Інвестиції та порівняння з Малайзією

Прем’єр сказав, що Google уже інвестувала в Таїланд близько 6 млрд доларів США, або понад 200 млрд батів. Водночас представники компанії, за його словами, висловили бажання збільшити цю суму.

Чарнвіракул назвав наявний обсяг вкладень замалим з огляду на майбутні плани розширення Google. За його словами, компанія готова інвестувати в Таїланд щонайменше стільки ж, скільки в Малайзію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

4 листопада Google оголосила, що інвестує 15 млрд доларів у Малайзії у 2027–2028 роках. Кошти мають спрямувати на кампуси дата-центрів, чисту енергетику, водну безпеку та розвиток робочої сили.

Умови для інвесторів

На думку глави уряду Таїланду, країна приваблює іноземних інвесторів кваліфікованими кадрами, освітніми програмами для навчання та підвищення кваліфікації, інфраструктурою, стратегічним розташуванням як регіонального хабу, політичною стабільністю, логістичними мережами та конкурентними податковими ставками.

Чарнвіракул оцінив, що кожна велика іноземна інвестиція може створити від 20 до 30 тисяч робочих місць для працівників у Таїланді. Для компаній, які створюють або розширюють виробничі потужності, уряд має програму Fast Track із принципом «єдиного вікна» через Раду з інвестицій.

Прем’єр також пообіцяв інвесторам недискримінаційний підхід і відсутність вимог неофіційних платежів. Говорячи про регулювання технологій та штучного інтелекту, він зазначив, що уряд дотримується принципу контролю людей над ШІ, щоб упровадження технологій не витісняло працівників.

Читай нас у